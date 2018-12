PSG : Neymar a été anéanti par un seul homme à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est une évidence, Neymar réussit une deuxième saison impeccable au Paris Saint-Germain, loin de ce que l'on a vu l'an passé. Et lorsque l'on cherche des raisons à ce changement de standing de la star brésilienne, certains affirment que le départ d'Unai Emery et son remplacement par Thomas Tuchel ont suffit à redonner le moral à Neymar et donc lui permettre d'être à son meilleur niveau.

Pour Dominique Séverac, Emery a eu tout faux avec Neymar et il porte la responsabilité de ce fiasco de la saison passée. « Neymar est-il au top à Paris grâce à Tuchel ? C’est l’essentiel de la réponse, oui. Vous pouvez faire le parallèle inverse avec la saison dernière : pourquoi était-il si mal alors que ce n’était pas du tout le même entraîneur ? Parce qu’Emery lui a pourri sa relation. Emery ne sait pas gérer des stars, on le voit et c’est pour ça qu’il est à Arsenal aujourd’hui. C’est sa limite. Emery considère les joueurs comme des X, pour lui il n’y a pas de stars dans un vestiaire, Nkunku égale Neymar. Quand tu es Neymar, tu ne peux pas te sentir considéré comme Nkunku. Nkunku sait qu’il n’est pas Neymar et Neymar sait qu’il n’est pas Nkunku. A Arsenal, il n’a pas de stars c’est peut-être pour cela qu’il peut réussir éventuellement », a lancé, sur la Chaîne L'Equipe, le journaliste du Parisien.