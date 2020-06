PSG : Neymar a échoué, le vestiaire de Paris écœuré

Dans : PSG.

Contre toute attente, Edinson Cavani a pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain dès la fin de son contrat au 30 juin.

Cela signifie que le meilleur buteur de l’histoire du PSG ne sera pas présent pour le Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne au mois d’août. La fin de l’histoire est terriblement décevante pour l’international uruguayen à Paris. Et la déception va bien au-delà des supporters puisqu’au sein même du vestiaire parisien, on est totalement sous le choc devant le choix d’Edinson Cavani. Selon les informations de Foot Mercato, ce n’est pourtant pas faute d’avoir tenté de convaincre le matador uruguayen de rester au PSG. Neymar en personne s’est même personnellement investi dans cette mission… en vain.

Les joueurs très déçus par Cavani

Le pressing du leader principal du vestiaire parisien n’a rien changé pour Edinson Cavani, bien décidé à se libérer de tout engagement contractuel afin de négocier le plus librement possible avec son futur club. Mais le média affirme que cette position ferme et définitive de l’ancien attaquant de Naples ne passe pas du tout auprès de ses futurs ex-coéquipiers. Globalement, les hommes de Thomas Tuchel respectent la décision d’Edinson Cavani, mais ils n’ont pas apprécié la forme, et auraient aimé plus d’explications de la part de leur partenaire, lequel était redevenu un titulaire du PSG au profit de Mauro Icardi avant le confinement. Reste maintenant à voir dans quel club Edinson Cavani rebondira cet été. Pour l’heure, il n’a signé aucun contrat avec personne. Mais son nom revient toujours avec une grande insistance du côté de l’Atlético de Madrid, où le coach Diego Simeone le désire énormément. En Espagne, la piste barcelonaise est également évoquée en ce début de semaine en cas d’échec dans les négociations avec Lautaro Martinez…