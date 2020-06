PSG : L'excuse bidon de Cavani, ça craque dans le vestiaire

Dans : PSG.

Absent lors de la reprise de l’entrainement ce lundi au Camp des Loges, Edinson Cavani ne portera plus le maillot du PSG.

Les supporters en sont doublement attristés. Tout d’abord, parce que leur idole ne participera pas à la fin de la Ligue des Champions, ce qui laisse un sentiment d’inachevé sur le plan sportif. Ensuite parce que l’Uruguayen ne pourra pas faire proprement ses adieux. Et il n’est pas dit que le PSG fasse tout de même de grands efforts au niveau communication pour rendre hommage au meilleur buteur de son histoire. Car la fin de l’histoire est jugée décevante par les dirigeants parisiens, qui ne comprennent pas l’attitude de leur numéro 9. Les excuses avancées par l’ancien napolitain pour expliquer qu’il ne terminerait pas la saison exceptionnellement prolongée ne tiennent pas debout pour le champion de France. Risque de blessure, nouveau contrat déjà bouclé dans un autre club, le PSG ne marche pas.



« Il n’y a aucun danger pour lui et l’argument physique est fallacieux c’est juste une question de principe. Edi aurait voulu avoir une prolongation de contrat et elle n’est jamais venue », a ainsi confié un membre du staff du Paris SG à RMC. De quoi résumer la pensée de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, pour qui Edinson Cavani a surtout pensé à lui, et pas vraiment au club à qui il a beaucoup donné, mais qui lui a aussi beaucoup donné. Et visiblement, la raison avancée par le clan Cavani, qui assure avoir déjà trouvé un accord avec un autre club comme Thomas Meunier, ne tient pas non plus debout aux yeux du PSG, pour qui l’Uruguayen discute bien avec plusieurs formations, signe que absolument rien n’est signé pour le moment.