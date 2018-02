PSG : Neymar a déjà la tête au Real Madrid

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

Dix jours avant le choc européen contre le Real Madrid, Neymar a terriblement envie d'en découdre au Paris Saint-Germain.

Le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Real est déjà dans toutes les têtes au sein du club de la capitale française. Depuis le tirage au sort de décembre dernier, les joueurs franciliens ne pensent pratiquement qu'à ce choc contre Madrid. Et celui-ci se rapproche à grands pas, puisqu'après le match de mardi contre Sochaux en 8e de la Coupe de France et celui de samedi face à Toulouse en Ligue 1, il sera l'heure d'aller au Santiago-Bernabéu. Le 14 février prochain, le PSG jouera une grande partie de saison, avant le match retour prévu le 6 mars au Parc des Princes. Neymar en piaffe déjà d'impatience...

« J’ai plus hâte que jamais d’y être. On se prépare pour les matchs de ce type. J’ai hâte, je l’assume. Je veux que ça arrive le plus vite possible parce qu’on va jouer contre des joueurs de qualité et une grande équipe comme le Real. On va les respecter, bien se préparer pour ça pour être les meilleurs possibles et essayer de les vaincre », a lancé, en zone mixte après la victoire du PSG à Lille samedi (3-0), l'attaquant brésilien, qui espère désormais confirmer ses très bons débuts à Paris, marqués notamment d'un bilan de 18 buts et de 11 passes décisives en championnat, en se montrant à son avantage contre le Real. Neymar devra absolument répondre aux attentes placées en lui, puisque le PSG a déboursé 222 ME pour qu'il brille en C1 dans les plus grands matchs européens...