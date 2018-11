PSG : Neymar à Barcelone au mercato ? Ok, mais à prix cassé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En juillet 2017, le Paris Saint-Germain surprenait tout le monde en lâchant 222ME pour recruter Neymar, en provenance du FC Barcelone.

Un an et demi plus tard, le Brésilien est régulièrement au cœur des rumeurs concernant le mercato. Et il n’est pas rare que le n°10 du PSG soit associé à son ancien club. Alors, un improbable come-back de Neymar en Catalogne est-il possible ? Journaliste pour le Mundo Deportivo, Dagoberto Escorcia estime que oui. Mais il précise que jamais le Barça n'acceptera de payer une somme folle, comme Paris l’avait fait 18 mois auparavant.

« S’il est vrai que Neymar veut revenir à Barcelone parce qu’il n’est pas heureux à Paris et au PSG, le club doit tout faire pour réussir à le rapatrier. L’attaquant brésilien perd de sa valeur sur le marché. Il ne vaut plus ce qu’avait payé le PSG au Barça. Il n’a pas gagné la Coupe du monde et il n’est pas non plus candidat au Ballon d’Or. Et si l’on en croit les dernières informations, il veut quitter la capitale française » a expliqué le journaliste espagnol dans son édito pour Mundo Deportivo. Reste qu’il apparaît aujourd’hui totalement improbable que le PSG accepte de vendre Neymar à perte. Dommage pour le Barça…