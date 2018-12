PSG : Neymar 12e au Ballon d'Or, Domenech accuse l'Espagne

Dans : PSG, Foot Mondial, Foot Europeen.

Lundi soir, Luka Modric a été sacré Ballon d’Or 2018. Et comme après chaque édition, il est très intéressant de scruter le classement. Cette année, Neymar ne figure même pas dans le top 10, pour la première fois depuis l’édition 2012. Un peu étonnant tout de même pour Raymond Domenech, qui estime que si le Brésil avait été en demi-finale de la Coupe du monde, Neymar aurait assurément accroché le podium du Ballon d’Or.

« Le classement de Neymar ? C’est l’effet Barcelone-Paris. Tous les partisans des clubs espagnols ont voté contre lui. Tous les Sud-américains, ont aussi dû voter contre lui, les Sud-Américains n’aiment de toute de façon pas voter pour les Brésiliens. Après, c’est injustifié sur le talent du joueur, ce n’est pas injustifié sur sa saison. Il a quand même marqué 33 buts. Mais les autres aussi ont marqué plus de 30 buts mais lui, il est juste jugé sur six mois, il a été blessé trois mois quand même. Si le Brésil va en demi-finale ou en finale, c’est sûr qu’il est placé dans les trois premiers. Sur le talent, on ne peut pas ne pas le mettre là » a expliqué l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France sur La Chaîne L'Equipe. S’il est épargné par les blessures en 2019, Neymar sera certainement en mesure de réintégrer le top 10. Ce serait le minimum pour celui qui aspire à remporter ce trophée, un jour.