PSG : Ne jamais vendre Neymar, Nasser Al-Khelaïfi en est capable

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain l’été dernier, Neymar n’avait pas eu gain de cause malgré l’intérêt du FC Barcelone.

Leonardo avait pourtant, dès son arrivée, confirmé que Neymar avait fait la demande pour partir, et que le PSG écouterait les offres. Aucune n’a été à la convenance du club de la capitale, qui a donc tenu bon jusqu’au bout pour conserver le Brésilien. Bien évidemment, la presse espagnole a immédiatement attaqué avec un transfert annoncé pour l’été 2020, quand le PSG serait obligé d’être encore plus conciliant sur le montant demandé. Mais cela ne changera rien, Neymar ne sera toujours pas vendu annonce le consultant de RMC.



« Je pense que le PSG s’est fait à l’idée que Neymar va encore rester un moment. Comment un club l’été prochain va-t-il pouvoir se permettre de mettre 150 ou 200 ME sur la table pour Neymar ? En juin prochain, le PSG aura le choix. Il pourra accepter de perdre beaucoup d’argent sur lui et d’assumer que Neymar a été une énorme erreur de casting. Ils peuvent très bien prendre la décision de s’en séparer, même pour 90 ME. L’autre possibilité, c’est que le PSG reste ferme en exigeant de récupérer ce qu’ils ont investi en 2017 », a livré Jérôme Rothen, qui ne voit pas Paris s’abaisser à vendre Neymar. Car même si sportivement, la réussite n’est pas totale, le Brésilien apporte un rayonnement inédit au club de la capitale. Et aux yeux des Qataris, cela compte beaucoup.