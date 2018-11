PSG : Ne cherchez plus, Mbappé a trouvé le problème n°1 du PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec treize victoires en autant de matchs disputés, le Paris Saint-Germain se balade en Ligue 1.

Un peu trop peut-être au goût de certains observateurs, qui estiment que la faiblesse du championnat de France pénalise le club de la capitale sur la scène européenne. Invité à s'exprimer sur ce sujet durant la conférence de presse des Bleus, Kylian Mbappé n’est pas vraiment de cet avis. S’il confirme que le PSG est largement au-dessus du lot dans l’hexagone, il refuse d’accabler la L1. Et ne se gêne pas pour pointer du doigt le vrai problème de l’équipe de Thomas Tuchel : un état d’esprit pas toujours irréprochable qu’il faut changer selon lui.

« En Ligue 1, ça ne dépend que de nous. Après, c’est un état d’esprit qu’il faut changer. Bien sûr, on ne va pas se mentir, on est au-dessus. On doit se mettre dans la tête qu’on doit se calquer que sur nous, et non les équipes que l’on affronte. En Espagne, ils ne jouent pas que des clasicos ou l’Atlético de Madrid. Ils jouent aussi des équipes moins fortes mais ça ne les empêche pas de jouer à fond. Notre problème au PSG, c’est qu’à partir d’un certain score, je ne sais pas si c’est un radar ou une alerte, mais on freine un peu dans le jeu. Si on est plus constant sur 90 minutes en Ligue 1, ce sera plus facile de faire la passerelle dans les grands matchs. Le problème vient de nous et non du championnat » a affirmé un Kylian Mbappé dont l’honnêteté fera certainement plaisir aux suiveurs du championnat de France. Un peu moins à ses partenaires, sans doute…