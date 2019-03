PSG : Ndombele cible n°1 de Paris au mercato !

Dans : PSG, OL, Mercato, Ligue 1.

Six mois après s’être offert Leandro Paredes pour près de 50 ME lors du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain aura l’objectif de recruter un autre milieu de terrain cet été. Plusieurs joueurs sont observés par l’état-major du club de la capitale mais selon TF1, l’un d’entre eux fait l’unanimité en interne. Cela ne surprendra pas grand monde, il s’agit de Tanguy Ndombele. Auteur d’une grosse saison avec l’Olympique Lyonnais malgré un petit coup de mou ces dernières semaines, l’international français est suivi de longue date par la cellule de recrutement du PSG.

Et selon la première chaîne, il est désormais en haut de la short-list du club de la capitale française. Néanmoins, il faudra composer avec une rude concurrence et notamment celle de la Juventus Turin. Malgré le renfort déjà acquis d’Aaron Ramsey pour la saison prochaine, le champion d’Italie en titre veut encore une arrivée dans ce secteur de jeu et Tanguy Ndombele aurait évidemment le profil parfait. Jean-Michel Aulas, qui a déjà prévenu qu’il n’y aurait qu’un seul départ majeur dans la capitale des Gaules l’été prochain, doit s’en frotter les mains. Car en bon négociateur qu’il est, il va pouvoir discuter au mieux le tarif du joueur au vu de l’intérêt de plusieurs clubs très riches.