PSG ‍: Navas va éjecter Donnarumma, le pari osé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau en difficulté, Gianluigi Donnarumma n’est pas épargné par les critiques. Le gardien du Paris Saint-Germain fait l’objet de débats, certains observateurs réclamant sa rétrogradation au profit de Keylor Navas.

Critiqué en Italie pour ses performances en sélection, Gianluigi Donnarumma était sans doute impatient de retrouver le Paris Saint-Germain après la trêve internationale. Malheureusement pour lui, le gardien parisien doit supporter un contexte similaire. Et pour cause, son jeu au pied a encore été défaillant contre l’OGC Nice (défaite 3-2) vendredi. L’Italien ne rassure pas toujours sa défense. Au contraire, sa fébrilité ne peut qu’avoir une mauvaise influence sur ses coéquipiers, constate le journaliste Omar Altundag.

« Vous regardez vendredi, la première prise de balle au pied de Donnarumma pue la fébrilité, a critiqué le chroniqueur d’Europe 1. Et à partir de là, tu ne peux pas instaurer de la confiance dans ton équipe quand ton gardien, qui est censé être ton pilier, ou un des piliers de l'équipe, est fébrile à ce point-là. Donc c'est compliqué. Je suis désolé, sur le troisième but niçois, un bon gardien la sort tous les jours et je trouve que ce n'est pas normal. Ça n'aide pas l'équipe. Est-ce qu'il faut mettre Navas ? Je pense que ce n'est pas le moment d'avoir ce débat à deux jours de la Ligue des Champions. »

Obraniak veut Navas contre Dortmund

De son côté, Ludovic Obraniak se fiche du timing et milite pour la titularisation de Keylor Navas contre le Borussia Dortmund mardi. « Il y a une philosophie de jeu qui est insufflée par le nouvel entraîneur, et cette philosophie de jeu, apparemment, veut qu'on reparte de derrière sur chaque relance, a rappelé le consultant de la chaîne L’Equipe. Or, ça n'a échappé à personne, jusqu'à preuve du contraire, Gianluigi Donnarumma, avec ses pieds, c'est un petit peu plus difficile. Il handicape son équipe sur tous les départs d'action. (...) Navas est un gardien qui est aussi bon sur sa ligne, et bien meilleur dans le jeu au pied. » Il serait quand même étonnant de voir Luis Enrique changer sa hiérarchie aussi vite.