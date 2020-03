PSG : Navas sauve la défense du Paris SG, Kimpembe l'en remercie

Dans : PSG.

Débarqué l’été dernier en provenance du Real Madrid, Keylor Navas est l’une des grandes satisfactions de la saison au sein du Paris Saint-Germain.

Pendant plusieurs années, le club de la capitale a eu des soucis avec ses gardiens de but. Que ce soit Areola, Trapp ou Buffon, aucun portier n’a réussi à faire l'unanimité ces derniers temps. Alors, dès son grand retour au PSG l’été dernier, Leonardo a tenté de régler ce problème. En laissant partir les trois anciens gardiens de Paris, tout en recrutant Navas contre un chèque de 15 millions d’euros, le directeur sportif brésilien a brillamment réussi sa mission. Puisqu’avec un dernier rempart digne de ce nom, le PSG a enfin franchi ce cap des huitièmes de finale en Ligue des Champions. Et pour Presnel Kimpembe, l’international costaricien de 33 ans est bien entendu l’un des principaux acteurs de ce succès contre Dortmund.

« Il a amené beaucoup de sérénité, et de l’expérience. Il parle quand il faut. Et voilà, dans les buts, il est tout juste exceptionnel. Quand tu es défenseur et que tu vois que ton gardien sauve la mise une fois, deux fois, trois fois, mais ça te met aussi en confiance. Et tu sais que derrière toi pour que l'adversaire mette un but, ça va être très difficile et forcément, ça remet tout le monde dans le bain quand des fois tu as un petit coup de mou », a expliqué, sur le site du PSG, le défenseur français, qui forme un trio d’enfer avec Navas derrière et avec Marquinhos à ses côtés en charnière centrale. Et c’est avec une telle défense que Paris pourra remplir ses grands objectifs en fin de saison, quand la pandémie de coronavirus sera passée...