PSG : Navas déçoit, Paris relance la piste Lloris

Dans : PSG.

Régulièrement décrit comme un dernier rempart infranchissable, Keylor Navas ne réalise pas une saison extraordinaire au Paris Saint-Germain.

Plombé par quelques bobos physiques, le Costaricien n’a joué que 18 matchs de Ligue 1 sur les 26 disputés par le PSG depuis le début de la saison. De plus, l’ancien gardien du Real Madrid n’a pas toujours été irréprochable lorsqu’il a été aligné par Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino. Lors de la dernière défaite du Paris Saint-Germain, dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes contre l’AS Monaco, le natif de San Isidro ne s’est pas montré décisif. Certains spécialistes, particulièrement exigeants avec le gardien francilien, estiment notamment qu'il aurait pu intervenir sur le but de break inscrit par Maripan en début de deuxième mi-temps.

Quoi qu’il en soit, il semble clair que Keylor Navas s’approche doucement mais surement de la pente descendante. C’est ainsi que selon les informations de Don Balon et du journal AS, le Paris Saint-Germain est de plus en plus attentif à la situation d’Hugo Lloris, dont le profil plaît évidemment beaucoup à Mauricio Pochettino. Les deux hommes se connaissent sur le bout des doigts, l’Argentin ayant fait du champion du monde tricolore son capitaine à Tottenham. Par ailleurs, les Spurs ont déjà ciblé le potentiel successeur d’Hugo Lloris en la personne de Nick Pope, le gardien de 28 ans évoluant à Burnley. Reste maintenant à voir si l’ancien portier de l’OL et de l’OGC Nice serait favorable à un transfert au PSG et surtout, quelle somme l’intransigeant Daniel Levy réclamera pour son gardien de 33 ans, sous contrat avec le club londonien jusqu’au mois de juin 2022.