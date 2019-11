PSG : Navas a une bonne excuse, Paris ne panique pas

Dans : PSG.

Keylor Navas n'a pas semblé au sommet de son art avec le Paris Saint-Germain contre Dijon, mais du côté du club de la capitale on pense que le gardien costaricien est un peu sur les rotules.

Arrivé lors du dernier mercato au Paris Saint-Germain en provenance du Real Madrid, tandis qu’Alphonse Areola faisait le chemin inverse, Keylor Navas a pour l’instant réussi des débuts plutôt impeccables sous le maillot du PSG. Mais, face à Dijon, le portier international costaricien est clairement impliqué dans les deux buts du DFCO, et du côté de Thomas Tuchel on ne masque pas un petit agacement face aux relances parfois hasardeuses de Keylor Navas. Mais les dirigeants parisiens n’ont aucun doute concernant la valeur de l’ancien gardien de but des Merengue.

Selon L’Equipe, dans les couloirs du Paris Saint-Germain on estime que Navas connaît un petit coup de moins bien physique, conséquence de ces derniers mois agités. Entre son transfert en toute fin de mercato au PSG, plus deux trêves internationales qui l’ont vu repartir en septembre et octobre au Costa Rica, et la découverte de nouvelles méthodes de travail, Keylor Navas a été soumis à un rythme trépident. C’est pour cela qu’il a été décidé par le staff du Paris SG de le ménager un peu au quotidien, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo étant surtout focalisés sur le début d’année 2020 et la Ligue des champions. C’est à ce moment-là de la saison que Keylor Navas devra montrer qu’il est le grand gardien de but souhaité par le PSG.