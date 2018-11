PSG : Nasser Al-Khelaïfi seul contre tous dans ce dossier chaud

Dans : PSG, Mercato.

Plus tellement en odeur de sainteté du côté du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot garde tout de même un soutien de poids dans la capitale.

Idyllique en début de saison, la relation entre Thomas Tuchel et Adrien Rabiot est désormais très tendue. Depuis la fin du mois d'octobre, et le Classique remporté par le PSG contre l'OM (2-0), au cours duquel le milieu avait été puni à cause d'un retard à la causerie d'avant-match, les deux hommes sont en froid. Mercredi en marge du choc de Ligue des Champions contre Liverpool, lors duquel Tuchel a décidé de se passer de Rabiot dans l'entrejeu, un gros clash aurait éclaté, le milieu étant mécontent du choix de son entraîneur. Autant dire que l'avenir de Rabiot à Paris s'écrit en pointillés. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 23 ans refuse toujours de prolonger son bail, et s'apprête donc à quitter son club formateur.

Un couac que Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait encore éviter. Selon Paris-United, « le président parisien resterait le dernier renfort de Rabiot au sein de la direction du PSG ». Malgré un contexte tendu, Al-Khelaïfi ne lâche donc pas son joueur en interne, au contraire d'Antero Henrique, qui entretient une relation compliquée avec le clan Rabiot depuis plusieurs semaines déjà. Au final, Tuchel aura probablement le dernier mot, et potentiellement avant le mois de janvier, date à laquelle Rabiot pourra s'engager librement dans un autre club européen en vue de l'été prochain ou partir dans le cadre d'un petit transfert à six mois de la fin de son contrat.