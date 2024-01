PSG ‍: Nasser Al-Khelaïfi incite Mbappé à faire le bon choix

Dans : PSG.

Présent lors d'un passage sur RMC, Nasser Al Khelaifi s'est exprimé sur le cas Kylian Mbappé, alors que le Real Madrid est désormais en mesure de négocier avec l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Libre de tout contrat dans six mois, Kylian Mbappé est plus que jamais proche d'un départ du PSG. Le Real Madrid souhaite toujours le recruter malgré les nombreux refus ces dernières années. Concentré sur sa saison avec Paris, le joueur de 25 ans n'a pas encore donné d'information concrète sur la suite de son avenir. Le capitaine de l'équipe de France continue d'entretenir le flou et pourrait même attendre le dernier moment pour dévoiler sa décision. Ce n'est toutefois pas son souhait et les choses devraient s'accélérer dans les prochaines semaines. Deux possibilités s'offrent à lui, prolonger au PSG ou enfin signer chez les Merengue, même si Liverpool reste intéressé. Pour Nasser Al Khelaifi, il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé doit rester au sein du club de la capitale qui est l'environnement idéal à son épanouissement.

« Je ne vais pas le cacher, c’est sûr que je veux que Kylian reste. Pour moi, le meilleur joueur au monde, c'est lui. Et le meilleur club pour lui, c'est Paris. Aujourd'hui, Kylian est au centre du projet. Si Kylian Mbappé m’a dit quelque chose sur son calendrier de décision ? Oui. Mais cela reste entre nous. Nous discutons » a affirmé le président du Paris Saint-Germain lors de son entretien avec Jérôme Rothen pour l'émission Rothen s'enflamme. Nasser Al Khelaifi confirme également que l'ancien attaquant de l'AC Monaco est encore et toujours au centre du projet et que le club lui a tout offert sportivement. Le dirigeant qatari avoue qu'il espère que Kylian Mbappé décidera de rester à Paris, avec un effectif taillé sur mesure pour lui apporter tout ce dont il a besoin. Ce feuilleton n'est pas près de se terminer et va continuer de faire couler de l'encre, en attendant le choix décisif du numéro 7 parisien. La presse espagnole commence toutefois à annoncer son arrivée imminente au Real Madrid.