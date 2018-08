PSG : Areola titulaire contre Angers et Nîmes

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel l'a annoncé ce vendredi en conférence de presse, à la veille de la réception du SCO au Parc des Princes, c'est Alphonse Areola qui sera dans les buts du Paris Saint-Germain pour les deux prochaines rencontres de Ligue 1, contre Angers et Nîmes, alors que pour l'instant Gianluigi Buffon était le titulaire et réalisait de belles choses, comme samedi dernier à Guingamp.

« Alphonse Areola jouera contre Angers et Nîmes et après, on verra. Je n'aime pas prendre des décisions pour le long terme. Gigi a fait 3 matchs magnifiques mais dans cette phase de préparation on a pris cette décision pour que Alphonse s'adapte à l'équipe et au jeu », a expliqué l'entraîneur allemand du PSG, qui doit tenir compte du fait que le légendaire gardien italien est suspendu pour les premiers matches de Ligue des champions suite à son expulsion avec la Juventus contre le Real Madrid au printemps dernier.