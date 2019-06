PSG : Nasser Al-Khelaïfi explique le retour de Leonardo

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce vendredi soir, Leonardo est officiellement redevenu le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Six ans après son départ, le Brésilien a pris la place d’Antero Henrique, démis de ses fonctions il y a quelques heures. Ce retour de Leo, qui a déjà occupé un rôle central au sein du club de la capitale entre 2011 et 2013, ravit en tout cas Nasser Al-Khelaïfi.

« C’est un moment particulier de voir Leonardo retrouver le Paris Saint-Germain. Leo a marqué l’histoire de notre Club et nous savons tous le rôle qu’il a tenu lors de son passage comme Directeur sportif au début de notre projet. Le Paris Saint-Germain est toujours resté sa famille, nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau. Son retour, avec le dynamisme et le talent qu’on lui connaît, contribuera à placer le Club dans un nouveau cycle où l’ambition conserve toute sa place. Je suis certain que ces retrouvailles feront le bonheur du Parc des Princes, qui a toujours gardé Leonardo dans son cœur. Avec lui, nous traçons un trait d’union entre les générations du PSG, ce qui constitue un beau symbole à l’horizon des 50 ans du Club, l’an prochain », a expliqué, dans un communiqué, le président du PSG, qui justifie donc la nouvelle signature du dirigeant brésilien par une quête incessante de grandes performances, et notamment en Ligue des Champions.