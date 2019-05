PSG : Nasser Al-Khelaïfi éjecté de cette négociation XXL, il y a une raison

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

La rumeur d’un rachat de l’AS Roma prend de l’ampleur en Italie ces derniers jours. Malgré les démentis des dirigeants américains, des informations bien différentes annoncent que des investisseurs qataris discutent très sérieusement de tout cela avec les propriétaires actuels. « Des négociations ont eu lieu, non pas par les voies officielles, mais par des voies privées », a ainsi confirmé une source proche des investisseurs qataris à l’agence de presse Adnkronos. Mais pour le moment, le flou règne autour de ce possible rachat, qui ne serait pas directement lié à QSI, la société d’investissement dans le sport de l’Emirat dirigée par Nasser Al-Khelaïfi, et qui a massivement investi dans le PSG bien évidemment.

Pour le moment, le président parisien n’est pas impliqué dans les négociations, ce qui aurait le don de le laisser perplexe. Un choix probablement volontaire de la part des hautes autorités du Qatar. Non pas lié à un manque de confiance dans les investissements de QSI, mais plutôt en raison de l’interdiction par l’UEFA de voir deux clubs qui ont les mêmes propriétaires disputer la même compétition, ce qui pourrait advenir si jamais QSI rachetait l’AS Roma, et que le la Louve et le PSG s’y retrouvaient dans les années à venir.