PSG : Nasser Al-Khelaïfi a déjà lâché et va partir, il l'assure

Dans : PSG, Ligue 1.

Cela fait un moment que l’absence de communication à la tête du Paris Saint-Germain pose question. Totalement transparent ces dernières semaines, Nasser Al-Khelaïfi se retrouve désormais mêlé à une affaire de corruption pour l’attribution d’un championnat du monde d’athlétisme à Doha, et a été mis en examen pour cela cette semaine. Une nouvelle qui a bouleversé le dirigeant qatari, et pourrait même mettre un terme à son mandat de président du PSG. Car si cette affaire n’est pas directement liée à son poste actuel, cela peut être la goutte d’eau qui fait déborder le vase auprès de l’Emirat, forcément peu satisfait par les performances sportives du club de la capitale française. En tout cas, pour Jérôme Alonzo, Nasser Al-Khelaïfi semble avoir déjà lâché l’affaire.

« Paris doit-il s’en séparer ? J’ai le sentiment qu’il est déjà un peu parti… Moi, je trouve que sa prise de recul pose question. Au-delà de cette affaire, je n’ai pas vu de prise de décision ou de coup de gueule notable depuis bien longtemps. Je ne le sens pas impliqué comme avant dans la vie au quotidien du club. Et dans le projet de ce PSG-là, c’est un énorme problème de ne pas avoir un homme qui est au-dessus de tout le monde et qui décide, notamment car Tuchel et Henrique ne peuvent pas s’encadrer. Il n’a jamais été là pour arbitrer, il se cache et fuit la bagarre alors que j’aurais aimé un homme fort notamment après les grosses désillusions sportives », a expliqué l’ancien gardien du PSG sur La Chaine L’Equipe. Une discrétion que Jérôme Alonzo n’est pas le seul à avoir remarqué, et qui finit par agacer les supporters, pour qui le dirigeant qatari ne monte pas assez au créneau pour défendre son club.