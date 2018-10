PSG : Naples, OM, ce joker offensif va frapper annonce Bitton

Dans : PSG, Ligue des Champions, OM.

Après son échauffement réussi face à Amiens (5-0 ce samedi au Parc des Princes), le Paris Saint-Germain se prépare à une semaine chargée avec la réception de Naples ce mercredi et le déplacement à Marseille ce dimanche soir. Deux matchs importants même si bien évidemment, malgré le prestige du rival en Ligue 1, bien négocier la venue de Naples en Ligue des Champions est prépondérant pour la saison parisienne. Et pour cela, il faudra compter sur Angel Di Maria, qui confirme sa bonne forme ces derniers temps, et est devenu plus qu’un simple remplaçant du trio Mbappé-Neymar-Cavani, affirme Stéphane Bitton.

« Angel Di Maria a dû écouter la chanteuse Angèle… Le spleen n’est plus à la mode, ce n’est pas compliqué d’être heureux. Une devise que Di Maria a fait sienne. Il a retrouvé le sourire avec Tuchel, la joie de marquer et d’être un des meilleurs passeurs. Face à Amiens il a été le patron technique du PSG. Son entraîneur lui a d’ailleurs rendu hommage et a fait part de toute son admiration. Di Maria ne sera pas de trop dans cette semaine énorme pour le PSG », a expliqué le consultant de France Bleu, persuadé que l’Argentin, au milieu ou devant, peut devenir un élément déclencheur de l’armada offensive parisienne. Thomas Tuchel, qui semble lui faire confiance, ne demande que ça.