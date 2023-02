PSG : Nagelsmann et ses soupçons, Galtier l'envoie balader !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Ligue 1, le PSG a pris le meilleur sur Toulouse (2-1). Une victoire dans la douleur qui permet néanmoins aux Franciliens de garder leurs distances sur la concurrence en tête du championnat.

Le PSG traverse quelques turbulences depuis le début de l'année 2023. Le jeu n'est pas des plus convaincants, les résultats sont moyens et les blessures s'enchaînent. Contre Toulouse ce dimanche en Ligue 1, les hommes de Christophe Galtier ont encore connu de belles difficultés pour gagner. Mais le principal a été assuré et les champions de France vont pouvoir passer un nouveau week-end en tête du championnat. Car les matchs importants vont s'enchainer en ce mois de février, avec notamment deux confrontations face à l'OM mais surtout un huitième de finale aller de Ligue des champions à disputer contre le Bayern Munich.

Galtier renvoie Nagelsmann dans ses 22

Un Bayern Munich aussi en difficulté depuis sa reprise post-Coupe du monde et qui ne croit d'ailleurs pas forcément au forfait annoncé de Kylian Mbappé, récemment blessé et dont on annonce une indisponibilité de trois semaines environ. C'est du moins ce qu'avait indiqué en conférence de presse le coach bavarois, Julian Nagelsmann. Une sortie sur laquelle a été interrogé Christophe Galtier ce samedi soir après la victoire du PSG face à Toulouse. Sur Canal+, le coach francilien a répliqué : « Je n’ai pas à lui répondre. J’ai lu ses commentaires, c’est tout. Il considère que c’est de l’intox… Ce n’est pas le style de la maison et ce n’est pas du tout mon style ». Voilà qui est clair de la part de l'ancien coach de Nice, qui ne veut pas perdre plus de temps que cela avec les provocations venues du Bayern Munich. Un Bayern Munich qui devrait lui faire sans Sadio Mané, tout juste revenu à l'entraînement et qui ne sera pas disponible pour le déplacement au Parc des Princes selon le club allemand.