PSG : Nagelsmann a prévu de vite calmer Mbappé

Juste après la défaite contre le Bayern Munich (0-1) mardi en Ligue des Champions, Kylian Mbappé s’est montré confiant. L’attaquant du Paris Saint-Germain juge son équipe capable d’inverser la tendance avec un visage offensif au retour. Une déclaration qui n’a pas échappé à l’entraîneur bavarois Julian Nagelsmann.

Kylian Mbappé ne peut qu’être confiant en vue du match retour. Alors que son équipe se contentait de défendre face au Bayern Munich, l’attaquant du Paris Saint-Germain a totalement changé la physionomie de ce huitième de finale aller de Ligue des Champions. Les Parisiens, même s’ils n’ont pas réussi à égaliser, ont sérieusement bousculé l’ogre bavarois.

Nagelsmann répond à Mbappé

« On a un désavantage, mais on a vu qu'on est capable de les mettre en difficulté, a réagi l’international tricolore au coup de sifflet final. (…) On a vu que lorsqu'on a notre équipe et qu'on est capable de jouer vers l'avant et de jouer un football offensif, ils ne sont pas à l'aise. » Le Bayern Munich est prévenu, c’est le Paris Saint-Germain de la fin de rencontre qui se présentera à l’Allianz Arena le 8 mars prochain.

L’avertissement de Kylian Mbappé a d’ailleurs alerté Julian Nagelsmann, déterminé à calmer l’enthousiasme de son adversaire. « Au match aller, nous aurions pu marquer plus de buts. En deuxième période aussi, nous aurions pu conclure deux ou trois fois. Il nous a manqué quelques détails, a regretté l’entraîneur du Bayern Munich. La clé pour le match retour sera de les occuper offensivement. »

« Mbappé a dit qu’ils peuvent nous faire mal s’ils ont le ballon et jouent un football offensif. Mais c’est la même chose dans l’autre sens, a répondu le technicien. Nous ne pouvons pas toujours défendre contre eux. Nous devons penser offensivement. Nous devrions aller chercher le deuxième et le troisième but et ne pas essayer de faire durer le 1-0. » On devrait donc assister à un match plus spectaculaire qu’à aller.