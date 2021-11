PSG, MU, Pochettino, Zidane : L’accord est trouvé !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Coup de chaud au PSG où Mauricio Pochettino était pressenti pour laisser sa place à Zinedine Zidane, qui fait rêver l’Emir du Qatar. Ce n’est que partie remise.

Devant la multiplication des bruits de couloir au sujet de Mauricio Pochettino et d’une possible arrivée à Manchester United, le Paris SG a décidé de prendre la parole. Leonardo s’est adressé à l’AFP pour expliquer qu’il n’était pas question de changer la donne à Paris, et que l’entraineur argentin restait bien évidemment en place comme son contrat le prévoyait. Et comme dans le même temps, Manchester United négocie avec le Lokomotiv Moscou pour finaliser l’arrivée de Ralf Rangnick au poste d’entraineur intérimaire, la tension est descendue d’un cran. Mais au PSG, rien n’est jamais aussi simple. Les rumeurs se multiplient au sujet de contacts entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane pour occuper le poste d’entraineur. Et ces bruits viennent directement du Qatar, où les relations avec l’entraineur français sont bien ancrées. L’ancien coach du Real Madrid ne se voit toutefois pas arriver en tant que pompier de service, et préfère préparer le terrain pour signer au PSG à la fin de la saison. Même si la patience n’est pas le point fort de l’Emir du Qatar, ce scénario est en train de prendre de l’ampleur, révèle le média Goal.

Un été 2020 bouillant !

Tout pourrait en effet se mettre en place de manière beaucoup plus limpide cet été. L’interim de Ralf Rangnick à Manchester United prendra ainsi fin, et l’entraineur allemand laissera donc le poste à disposition. Les Red Devils pensent toujours très fort à Mauricio Pochettino, qui rêve d’un retour en Premier League et a du mal à fonctionner dans l’organisation actuelle du Paris SG. Et si Leonardo a fermé la porte à toute discussions pour un départ en cours de saison, Goal affirme que la donne sera différente au mois de juin. A un an de la fin de son contrat, Pochettino pourrait ainsi se voir proposer de négocier son départ, ce qui permettrait au PSG d’éviter de le limoger. Manchester United pourrait ainsi récupérer le manager qu’il souhaite sans débourser trop d’argent, et le PSG libérerait la place pour Zidane. Un deal parfait qu’il est impossible d’annoncer six mois à l’avance, mais dont les bases sont clairement en place selon le média britannique.