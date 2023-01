PSG : MU et 225 millions, alerte rouge pour Mbappé 

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Qui peut encore se payer Kylian Mbappé ? Manchester United en a l'envie et les moyens en vue de l'été prochain, pour créer un transfert record dans l'histoire du football.

Actuellement solidement ancré au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a relancé bien malgré lui les discussions sur son avenir en se montrant intenable pendant la Coupe du monde. Meilleur buteur de la compétition et auteur d’un triplé en finale, l’attaquant français s’est introduit comme le présent et l’avenir du football mondial, même s’il n’a pas pu conserver le titre avec les Bleus. Malgré cela, le joueur formé à l’AS Monaco fait rêver, surtout les rares clubs qui pourront se le payer quand il décidera de partir du Paris SG. Pour le moment, ce n’est pas d’actualité, mais étant donnée l’ambition démesurée du jeune homme de 24 ans, son départ un jour de Paris et de la Ligue 1 ne fait guère de doute. En cas de départ, le Real Madrid est le rêve assumé de Kylian Mbappé, qui a déjà failli rejoindre la Maison Blanche à plusieurs reprises dans sa carrière. Mais l’attaquant parisien a aussi montré qu’il était capable de tout, comme quand il a décidé au printemps dernier de prolonger au PSG quelques mois seulement après avoir confié son envie de jouer avec le maillot merengue.

Résultat, l’espoir est là également pour les clubs anglais, qui font partie des rares à avoir les moyens de s’offrir les services du kid de Bondy. Ce dimanche 1er janvier, Team Talk s’est penché sur la faisabilité de son arrivée en Premier League. Si Chelsea déborde d’ambition, c’est souvent Liverpool qui a été cité, Kylian Mbappé confiant par le passé qu’il s’agissait d’un club qu’il aimait beaucoup en Angleterre. Mais selon le média britannique, le salaire du Français ferait littéralement exploser la grille chez les Reds, et pourrait difficilement être pris en charge. C’est là que le nom de Manchester United apparait.

Mbappé plus cher que Neymar, c'est possible

Les Red Devils, qui luttent cette saison encore pour entrer dans le Top4 et se retrouver en Ligue des Champions la saison prochaine, ont perdu récemment Cristiano Ronaldo. Un départ qui ne sera pas forcément compensé de façon majuscule cet hiver, plusieurs prêts étant envisagées, mais sans forcément une énorme dépense offensive. Cody Gakpo est passé sous le nez des Red Devils, signant finalement à Liverpool. Les noms de Gonçalo Ramos ou Dusan Vlahovic sont évoqués, mais United souhaiterait tenter sa chance dans le dossier Mbappé. Et pour cela, il faudra battre le record du plus gros transfert de l’histoire.

Interrogé sur ce sujet financier très délicat, le journaliste Dean Jones, s’est confié à Givemesport, évoquant le montant nécessaire pour convaincre le PSG de lâcher son buteur vedette. « Quelqu’un qui vient de marquer un triplé en finale de Coupe du monde, il a le profil pour un joueur à 225 millions d’euros. Aucun doute là-dessus. On peut entendre en ce moment que Jude Bellingham va faire l’objet d’un transfert, peut-être pour 140 millions d’euros. Cela donne le ton pour le prix de Mbappé, qui est l’homme qui vous change un match. De ce point de vue, il vaut 225 millions d’euros », a livré Dean Jones, persuadé que Mbappé battra le record de Neymar (222 ME) si jamais il était transféré l’été prochain. Des sphères incroyables mais qui permettent de faire le tri sur les clubs capables de signer l’attaquant du PSG. Le Real Madrid en fait bien évidemment partie, le club espagnol ayant de solides finances, même si Florentino Pérez l’aurait clairement mauvaise de lâcher autant après être passé tout près de le recrutement librement à l’été 2022.