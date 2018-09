PSG : Moussa Diaby félicite Tuchel d'avoir tenu sa promesse

Dans : PSG, Ligue 1.

Le PSG a une telle marge en Ligue 1 sur ses concurrents, qu’il peut se permettre de titulariser de jeunes espoirs de son centre de formation, sans que cela ne fasse tache.

Bien au contraire puisque certains éléments en profitent pour se mettre en avant et s’offrir une très belle vitrine. C’est le cas de Moussa Diaby, titulaire en Ligue 1 pour la première fois de sa carrière, et qui a croqué le match contre Reims à pleines dents. A 19 ans, celui qui a été aligné par Thomas Tuchel a confirmé ses belles promesses aperçues face à Saint-Etienne, où il avait marqué un but, et a réalisé une passe décisive contre Reims. De quoi le satisfaire, et lui permettre de rendre hommage à Thomas Tuchel.

« Au début, ce n’était pas facile. Après, comme j’étais entouré de grands joueurs, j’ai su rester concentré et faire un bon match. Je suis très content, j’espère que ça va continuer. Le coach m’a dit de jouer relâché, comme je le faisais à l’entraînement. Il m’a dit que si je jouais de la même manière, ça se passerait bien, et c’est ce qui s’est déroulé. Nos coéquipiers nous aident, ils nous donnent beaucoup de consignes à l’entraînement. Après, nous les jeunes on essaie de les appliquer. C’est très bien qu’ils fassent ça pour nous amener au plus haut niveau, comme eux ils peuvent le faire. J’ai failli partir à Montpellier cet été mais le coach m’a retenu parce qu’il m’a dit qu’il comptait sur moi et qu’il allait me donner du temps de jeu. C’est ce qu’il a fait et je le remercie », a avoué Moussa Diaby dans les colonnes du Parisien. Des performances qui permettent au Titi parisien d’aborder cette saison avec un certain appétit, légitime s’il maintient son niveau de jeu actuel.