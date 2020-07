PSG : Mourinho fait la misère à Paris au mercato

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, Leonardo est particulièrement fan du profil de Sergej Milinkovic-Savic.

Du haut de ses 25 ans, l’international serbe de la Lazio Rome coche toutes les cases du joueur parfait recherché par le Paris Saint-Germain cet été. Mais comme ce fut le cas l’été dernier, celui dont les intérêts sont représentés par Mateja Kezman est très courtisé, ce qui rend sa possible arrivée au PSG très délicate à concrétiser. Et selon les informations de Foot Mercato, le dossier s’est compliqué davantage cette semaine avec l’irruption d’un certain José Mourinho. A en croire le média, le technicien portugais a totalement craqué pour Sergej Milinkovic-Savic, et souhaiterait le recruter au plus vite à Tottenham.

On le sait, les Spurs ne retiendront pas Tanguy Ndombélé, globalement décevant cette saison sous la houlette de José Mourinho. Surtout, le courant ne passe plus entre l’ancien milieu de terrain de l’OL et le Special One, ce qui incite clairement Tottenham à pousser l’international français dehors. Pour le remplacer, c’est donc à Sergej Milinkovic-Savic que José Mourinho pense très fort depuis quelques semaines. Et le problème pour le PSG, c’est que Tottenham a visiblement plus de moyens que le champion de France en titre sur ce mercato estival. La Premier League n’ayant pas connu d’interruption définitive, les Spurs vont toucher leurs droits télévisuels colossaux dans leur intégralité, contrairement à Paris. La puissance financière de Tottenham devrait donc être supérieure à celle du PSG, dont l’enveloppe sur le mercato estival ne dépassera pas 70 ME hors ventes. Reste maintenant à voir quel club aura la préférence de Sergej Milinkovic-Savic, également associé à Manchester United et au Real Madrid ces deux dernières années…