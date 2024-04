PSG ‍: La billetterie piratée avant PSG-Barça ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La demande de billets pour le match PSG-Barcelone est phénoménale. Ce lundi soir, le club de la capitale affirme avoir été victime d'une tentative de piratage.

A 48 heures du quart de finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Barça, le PSG a prévenu ses abonnés que des pirates ont réussi à s'introduire dans le système de billetterie. Les autorités ont été prévenues, et cette intrusion a été stoppée au bout de 24 heures. Le club de Ligue 1 assure que malgré ce piratage, les spectateurs ne seront pas impactés par ce piratage.

« Le 3 avril dernier, la Direction des Systèmes d’Information du Paris Saint Germain a été interpelée par des tentatives d’accès inhabituelles sur le système de billetterie du Club. Nos équipes ont détecté une vulnérabilité qu’elles ont résolue en moins de 24h. A cet effet, des mesures de sécurité supplémentaires ont immédiatement été mises en œuvre. Le Paris Saint Germain a notifié cette violation à la CNIL dès le 5 avril (...) En dépit des tentatives constatées, rien n’indique, à ce jour, que des données ont été extraites ou exploitées par un tiers malintentionné. La violation concerne les données d’identité : nom, prénom, adresses électronique et postale, numéro de mobile, date de naissance et le statut du compte. Les numéros IBAN sont également concernés mais sont partiellement masqués (seuls les 3 derniers chiffres étant lisibles). Les identifiants des cartes cadeaux étaient accessibles et ont été renouvelés. Le Paris Saint-Germain attache une très grande importance à la protection des données qui lui sont confiées et présente toutes ses excuses auprès des personnes concernées. Le Club reste très vigilant sur les éventuels impacts en lien avec cet événement et vous assure avoir pris toutes les mesures pour y remédier. Vous n’avez pour votre part aucune action spécifique à réaliser », précise le Paris Saint-Germain dans un courrier adressé à ses abonnés. Les veinards qui ont acheté des billets via le site du PSG peuvent dormir tranquille, ou presque.