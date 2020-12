PSG : Le feuilleton démarre, Kean veut rester !

Dans : PSG.

Prêté sans option d’achat par Everton dans les ultimes heures du mercato estival, Moise Kean cartonne au Paris Saint-Germain.

Profitant de l’absence longue durée de Mauro Icardi, l’international italien de 20 ans a déjà inscrit 7 buts sous les couleurs du PSG. Au-delà de son efficacité, c’est son style de jeu et sa marge de progression qui font de lui un joueur très attractif et extrêmement utile au Paris Saint-Germain. Son impact dans les duels et sa capacité à garder les ballons dos au jeu sont des atouts précieux pour des joueurs tels que Neymar et Kylian Mbappé. En ce sens, Leonardo est tenté de faire le pressing auprès d’Everton afin de récupérer définitivement Moise Kean à l’issue de la saison. Et il pourrait être soutenu dans sa démarche par le joueur lui-même, à en croire les informations de Calcio Mercato.

Le média italien dévoile que Moise Kean s’est parfaitement acclimaté à son nouvel environnement, à tel point qu’il a d’ores et déjà émis le souhait de rester dans la capitale française à l’issue de la saison. Une bonne nouvelle pour Leonardo, qui avait indiqué il y a quelques semaines lors d’un échange avec les supporters du PSG sur Twitter que le champion de France n’avait pas inclus d’option d’achat dans le deal avec Everton car celle-ci aurait été trop onéreuse. Avec la volonté du joueur de rester, les Toffees pourraient être contraints de revoir leur prix à la baisse. Mais si Moise Kean continue d’être performant, il ne faudra pas non plus trop rêver d’une réduction XXL de la part de Carlo Ancelotti et des dirigeants d’Everton, lesquels avaient dépensé la coquette somme de 27 ME pour recruter Moise Kean à la Juventus Turin en août 2019. Le feuilleton ne fait que démarrer…