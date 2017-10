PSG : Modric, l'émir du Qatar... Leonardo raconte l'arrivée de Verratti

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Parti du Paris Saint-Germain en juillet 2013, Leonardo, l'actuel entraîneur d'Antalyaspor, a révélé de croustillantes anecdotes sur l'arrivée de Marco Verratti.

Entre 2011 et 2013, Leonardo a fait le bonheur du club de la capitale française. En tant que directeur sportif, le Brésilien a fait passer le PSG dans une autre dimension en recrutant notamment Thiago Motta, Javier Pastore, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimović et David Beckham. Mais aussi et surtout un certain Marco Verratti. Inconnu du grand public en 2012 à Pescara, le milieu de terrain italien est arrivé sur la pointe des pieds à Paris dans un transfert de 12 ME avant de devenir l'un des meilleurs milieux du monde. Mais la carrière du Petit Hibou aurait pu être bien différente si Leonardo et Carlo Ancelotti avaient recruté leur cible prioritaire...

« On essayait de signer Modric. Ce n'était pas possible et on a fait signer Thiago Silva et Ibrahimovic. Et Modric c'était un peu trop. Alors on a choisi quelque chose de plus réalisable et on était convaincu par Verratti. Le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, émir du Qatar et propriétaire du PSG, connaît le football et a eu une importance dans la décision de recruter Verratti », a lancé, sur le Canal Football Club, Leonardo, qui avoue donc que le PSG voulait Modric plutôt que Verratti. Si le milieu croate est devenu un très grand joueur après avoir rejoint le Real Madrid pour 35 ME en 2012, Paris, Leonardo et l'émir du Qatar ne regrettent pas d'avoir eu le nez fin avec Verratti...