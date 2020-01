PSG : Mis sous pression, Paredes veut décamper !

Dans : PSG.

Longtemps considéré comme un gros flop au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes a réalisé ses meilleurs matchs en France durant le mois de décembre.

En fin d’année 2019, l’international argentin s’était doucement imposé comme un titulaire en puissance aux yeux de Thomas Tuchel, notamment grâce à des prestations de haute volée contre Saint-Etienne ou encore Galatasaray en Ligue des Champions. Cependant, sur l’ensemble de la première partie de saison, son temps de jeu est encore trop faible. Raison pour laquelle, selon Le Parisien, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni lui a demandé de faire ses valises au mercato hivernal.

Un coup de pression qui a eu l’effet escompté pour le patron de l’Albiceleste puisque le journal francilien affirme dans son édition du jour que l’agent de Leandro Paredes a d’ores et déjà activé ses réseaux afin de trouver une porte de sortie au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, un échange avec la Juventus Turin comprenant l’international allemand Emre Can était évoqué, Maurizio Sarri appréciant beaucoup le profil de Leandro Paredes. Mais la gourmandise de Leonardo, qui valorise Leandro Paredes plus cher qu’Emre Can, a compliqué les discussions. Reste à voir si d’autres portes s’ouvriront pour l’Argentin du PSG, lequel jouit d’une belle cote en Italie depuis son passage à l’AS Roma. De plus, ses bonnes performances dans la capitale française fin 2019 devraient lui permettre de rebondir dans un club de haut standing… à moins que Paris ne s’oppose fermement à son départ.