PSG : Leonardo énerve la Juventus, ce deal va capoter

Ces dernières semaines, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain sont régulièrement associés dans l’optique du mercato hivernal. Un échange entre Emre Can et Leandro Paredes est notamment évoqué…

Néanmoins, plus les jours passent, plus les chances de voir ce deal se finaliser sont faibles selon Calcio Mercato. Et pour cause, le média transalpin rapporte en ce milieu de semaine que la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain ne sont pas du tout sur la même longueur d’onde financièrement. Effectivement, le champion de France en titre estime que la valeur marchande de Leandro Paredes est supérieure à celle d’Emre Can, à hauteur de 10 ME. Un constat que la Vieille Dame ne partage absolument pas…

C’est ainsi que désormais, le leader de la Série A n’envisage plus vraiment de faire affaire avec le Paris Saint-Germain sous la forme d’un échange. En effet, Leandro Paredes ne serait plus réellement dans le viseur de la Juventus Turin en raison de la gourmandise du PSG. Cependant, une vente d’Emre Can au Paris Saint-Germain reste envisageable, à condition que Nasser Al-Khelaïfi soit prêt à mettre environ 40 ME sur la table pour recruter l’international allemand. Preuve que le PSG reste très intéressé par Can malgré des relations tendues avec la Juve, les agents du joueur turinois sont en France depuis au moins deux semaines et un accord est proche d’être trouvé pour le futur contrat de Can au PSG.