PSG : Messi bloque Draxler à Paris, surprise !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le Bayer Leverkusen ne s’intéresserait finalement pas à Julian Draxler, qui ne voudrait de toute façon pas quitter le PSG cet été. L’arrivée de Lionel Messi influence sa décision.

Après affoler le marché des transferts, le Paris Saint-Germain chercher à dégraisser un petit peu. Julian Draxler, prolongé en mai dernier jusqu’en juin 2024, ressemblait à la solution idéale pour amasser un peu d’argent. La valeur marchande de l’international allemand est l’une des plus intéressantes parmi les joueurs potentiellement transférables, dont font partie entre autres Layvin Kurzawa et Thilo Kehrer. Pour Julian Draxler, Kicker parlait lundi dernier d’une offre de 20 ME du Bayer Leverkusen. Le club allemand aurait décidé de piocher au PSG après avoir acheté Mitchel Bakker et s’être intéressé à Thilo Kehrer. Mais il n’en est finalement rien. Le Bayer n’a pas l’intention de recruter l’ancien joueur du Schalke 04.

Draxler ne veut pas partir

La chaîne allemande SPORT1 révélait l’information : Leverkusen n’entamera pas de négociations pour l’ailier. Le directeur sportif du club, Rudi Völler, a confirmé l’information à Sky Sports. « Il ne viendra pas. Il n'était pas non plus une cible pour nous », a assuré le champion d’Europe 93 avec l’OM. Ce n’est pas tout. Julian Draxler ne veut pas quitter le PSG, qu’il a rejoint en janvier 2017, d’ici la fin du mois d’août. L’arrivée de Lionel Messi dans l’effectif parisien a particulièrement joué dans son choix. L’Allemand veut évoluer avec la star argentine cette saison. Son bail étendu récemment jusqu’en juin 2024 le lui permet. Reste à savoir s’il sera beaucoup utilisé par Mauricio Pochettino. Titulaire contre Lille pour le Trophée des champions, contre Troyes et Strasbourg lors des deux premières journées de Ligue 1, puis entré à la 72e minute contre Brest, Julian Draxler a pour le moment profité des absences de Lionel Messi et de Neymar.