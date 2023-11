PSG ‍: Milan lui prépare l'enfer, Donnarumma en rigole encore

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un accueil mouvementé est promis à Gianluigi Donnarumma pour son retour à Milan sous les couleurs du PSG mardi en Ligue des Champions.

« Donnarumma va voir comment San Siro accueille les traîtres. Ce qu'on lui reproche, ce n'est pas d'avoir quitté le club. C'est de l'avoir fait sans laisser un euro au club alors qu'il disait que c'était sa famille » explique ce mardi un fan de l’AC Milan dans les colonnes du Parisien. Une pluie de faux billets pourrait tomber dans la surface de réparation du gardien du Paris Saint-Germain, lequel devrait logiquement être hué à chacune de ses touches de balle. Gianluigi Donnarumma sera au centre de toutes les attentions mardi soir et nul doute que les supporters de l’AC Milan feront tout pour déconcentrer leur ancien gardien en espérant que tout cela reste dans les règles de l’art et sans aucune violence.

De son côté, « Gigio » Donnarumma ne semble pas (encore) anxieux. Présent ce lundi en conférence de presse, son entraîneur Luis Enrique a même révélé que les deux hommes avaient « rigolé » de la situation au cours des dernières heures. « On en a rigolé ensemble. Il a déjà rejoué ici lors d’un Italie - Espagne en sélection et j’étais sur le banc en face. Cela arrive souvent dans le foot, ce genre de situation où on passe de l’amour à la haine. Il faut dépasser ça et ne pas le voir comme une difficulté supplémentaire » estime Luis Enrique avant de conclure.

Luis Enrique dédramatise le retour de Donnarumma à Milan

« Il s’améliore dans tous les domaines, pas seulement dans le jeu au pied. Je serais heureux à la fin de la saison si chacun des joueurs s’est amélioré individuellement » a livré Luis Enrique au sujet du grand retour de Gianluigi Donnarumma devant son ancien public à l’occasion de ce choc de la quatrième journée de la Ligue des Champions entre l’AC Milan et le Paris Saint-Germain. Attendons maintenant de voir si le portier italien aura toujours le sourire après la rencontre de mardi soir. Les supporters du PSG espèrent que oui, cela signifierait que leur équipe s’est imposée et que potentiellement, elle n’a pas encaissé de but. Comme au match aller au Parc des Princes il y a deux semaines (3-0).