PSG : Mieux vaut Rabiot qu'un plan B au mercato, Tuchel hausse le ton

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Grand admirateur d’Adrien Rabiot et du symbole de la formation parisienne qu’il représente, Nasser Al-Khelaïfi était certain de pouvoir obtenir la prolongation de contrat du milieu de terrain international ces derniers mois.

Mais toutes les discussions se sont conclues par un échec, et le joueur se dirige vers la sortie. Les chances de le voir être transféré cet hiver sont maigres, tandis que le natif de Saint-Maurice a déjà fait savoir sa volonté de partir libre en juin prochain. En attendant, pour le sanctionner de cette prise de position, les dirigeants parisiens ont souhaité le mettre de côté, quitte à le priver de terrain pendant six mois. S’il s’exécute en ne convoquant pas Adrien Rabiot depuis plusieurs semaines, Thomas Tuchel a déjà fait savoir qu’il n’était pas d’accord avec cette décision de son club.

Estimant qu’aller au terme de son contrat faisait partie des possibilités d’un joueur, l’entraineur allemand insiste de plus en plus pour récupérer le Tricolore dans son effectif. Certain que Rabiot jouerait le jeu, malgré l’accueil froid du public parisien à prévoir, Tuchel insiste auprès d’Al-Khelaïfi pour que l’éponge soit passée, et surtout, selon RMC, il préférerait récupérer Rabiot jusqu’à la fin de la saison, plutôt que de faire venir un milieu de terrain de seconde zone dès cet hiver. Un choix osé, mais qui permettrait par exemple au PSG de mettre ensuite le paquet l’été prochain pour faire venir un numéro 6 de grande ampleur.