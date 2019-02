PSG : Meunier raconte le buzz sur YouTube qui l’a mené jusqu’à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Barré par Daniel Alves et Thilo Kehrer au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier attend sagement son tour.

Habitué à la concurrence, le latéral droit belge n’est pas du genre à se plaindre de sa situation. Il faut dire que le Parisien sait d’où il vient. Sa carrière de footballeur était clairement menacée dès l’âge de 15 ans, lorsque le Standard de Liège avait refusé de le conserver. « Ils m'ont dit : "T'es nul". Ça n'a pas été si terrible », a raconté Meunier à la RTBF. Mais tout le monde n’a pas réussi à relativiser dans son entourage.

« Mon père ne m'a plus adressé la parole pendant des mois, c'était son rêve de gosse qui tombait en ruine, s’est souvenu le Diable Rouge. De mon côté, j'ai vite compris que je n'étais pas fait pour le système de foot-études. J'avais besoin d'activités sociales, d'interactions. (...) Les gens ne se rendent pas compte. Tu vois les mêmes personnes 24 heures sur 24 en classe, à l'entraînement, le week-end, à l'internat. Ce n'est pas une vie. »

« Je dois mon transfert à YouTube »

Finalement, le jeune Meunier, qui avait exercé les métiers de postier et d’ouvrier en usine, passera un test de détection pour le Royal Excelior Virton (D3 belge), qui décidera de le faire signer. Le début d’un parcours beaucoup plus réussi. « J'ai marqué quelques buts qui ont fait sensation sur YouTube. C'est ça, ce qui m'a lancé. je dois mon transfert à YouTube, a-t-il reconnu. Finalement, Bruges vient et je signe en janvier (2011). En juin, je joue en première division, avec une équipe professionnelle. » Cinq ans plus tard, l’ancien attaquant rejoint le PSG et devient l’un des latéraux les plus convoités.