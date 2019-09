PSG : Meunier prêt à faire une Rabiot au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Malgré son retour sur le devant de la scène au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Ces dernières semaines, l’international belge a profité des blessures de Thilo Kehrer et de Colin Dagba pour retrouver une place de titulaire au sein du club de la capitale. Plutôt bon face au Real en Ligue des Champions (3-0) et l’OL en L1 (1-0), le défenseur montre qu’il a certaines capacités pour jouer au très haut niveau. Au PSG… ou ailleurs. Selon Tuttosport, le joueur de 28 ans pourrait bien faire ses valises au cours du prochain mercato. Pisté par la Juventus et Valence l’été dernier, l’ancien de Bruges est finalement resté sans prolonger.

Actuellement dans sa dernière année de contrat à Paris, Meunier sera donc potentiellement libre en 2020. Et le club turinois serait déjà en pole-position pour l'accueillir. Soit à la fin de cette saison de manière gratuite, comme cela avait été le cas avec Rabiot, ou bien durant l’hiver prochain, si le Belge veut partir et si le PSG veut récupérer un petit pécule. D’autres formations européennes sont également sur le coup, mais le dernier mot reviendra à Meunier et à son club actuel, qui pourraient, en cas de bonne saison commune, prolonger leur aventure débutée en 2016.