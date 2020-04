PSG : Meunier le vanne lourdement, Hazard fulmine !

Dans : PSG.

De retour à un très bon niveau lors du match entre le PSG et le Real Madrid en octobre dernier (2-2), Eden Hazard ne s’est toujours pas remis de sa blessure contractée durant cette rencontre face aux Parisiens.

Pour rappel, l’international belge s’était blessé à la suite d’un contact avec son compatriote Thomas Meunier. En mars dernier, le Real Madrid indiquait que le Belge avait été opéré avec succès d’une fissure du péroné distal droit. Et sur son live Instagram, Thomas Meunier a commenté cette blessure avec son humour et le second degré qui le caractérise…

« La blessure, ce n’est pas moi, il s’est blessé suite à contact avec moi. Nuance ! Parce qu’il n’a jamais été question qu’il loupe l’Euro. C’était super tôt, au mois de décembre. Au début c’était deux semaines, puis deux mois, puis il y a eu une rechute. Mais à aucun moment, je n’ai douté. Même maintenant, s’il y avait eu l’Euro, il aurait sans doute été là. Je me suis dit qu’Eden était pote avec le Seigneur et qu’il avait tout fait pour annuler l’Euro » a notamment plaisanté le défenseur du Paris Saint-Germain sur ses réseaux sociaux.

Hazard rancunier avec Meunier

Seulement voilà, l’humour potache de Thomas Meunier ne fait pas l’unanimité au sein même de la communauté belge puisque selon les informations du média espagnol ABC, Eden Hazard n’a absolument pas apprécié les propos du défenseur du Paris SG. Car dans son esprit, l’ancien attaquant de Chelsea considère que Thomas Meunier a, certes involontairement, gâché sa première saison au Real Madrid, si importante pour l’adaptation. Il est donc totalement incongru aux yeux d’Eden Hazard de plaisanter avec ça, ce qu’il a sans doute fait comprendre à Thomas Meunier en privé. La prochaine fois, le joueur du PSG tournera sans doute plusieurs fois sa langue dans sa bouche avant de sortir une plaisanterie du genre…