PSG : Meunier et Kurzawa, Naples vise le strike à Paris

Le prochain mercato s’annonce particulièrement mouvementé au PSG, qui devra gérer les fins de contrat de plusieurs joueurs tels que Kurzawa ou Meunier.

A moins d’un improbable retournement de situation, le Paris Saint-Germain ne proposera pas de prolongation de contrat à l’international belge et au défenseur gauche français. Ces derniers jours, le premier cité est régulièrement associé au Borussia Dortmund tandis que l’ancien latéral de Monaco a une belle cote en Italie et en Angleterre. Souvent critiqués en France, les deux défenseurs du PSG ont bien la cote en Europe et la tendance se confirme puisque selon les informations de Paolo Paganni, journaliste pour Radio Goal en Italie, Naples souhaiterait réaliser un coup double à zéro euro au mercato en recrutant les deux Parisiens.

« Naples travaille actuellement sur le recrutement d’un latéral droit et d’un latéral gauche pour la saison prochaine. Depuis un certain temps, Thomas Meunier intéresse les dirigeants de Naples. La situation contractuelle du joueur et ses caractéristiques techniques plaisent beaucoup en interne. Par ailleurs, un autre joueur du PSG est dans le collimateur de Naples, il s’agit de Layvin Kurzawa » a indiqué le journaliste, visiblement informé sur les intentions de l’actuel sixième de Série A. Reste à savoir si de leur côté, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa seront sensibles à l’intérêt de Naples. Tout pourrait dépendre d’une qualification ou non de Naples pour la Ligue des Champions alors qu’avant l’interruption de la Série A, les partenaires de Dries Mertens accusaient un retard de huit points sur l'Atalanta, actuellement quatrième. Nul doute que sans C1, Naples aura bien du mal à effectuer un mercato ambitieux et à convaincre les deux joueurs du PSG qui ne devraient pas manquer d’offres au vu de leur situation contractuelle.