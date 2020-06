PSG : Meunier à Dortmund, Daniel Riolo triomphe puis flingue

Dans : PSG.

Quelques jours avant la fin officielle de son contrat au Paris SG, Thomas Meunier a pris les devants en signant au Borussia Dortmund.

L’arrière droit belge lâche donc le PSG au moment de la reprise pour finir la saison, interrompue par la crise sanitaire. Un comportement similaire à celui d’Edinson Cavani, et qui affaiblit donc le Paris Saint-Germain avant des matchs cruciaux. Mais avec un contrat longue durée qui l’attendait en Allemagne, le Diable Rouge a fait son choix, et l’a parfaitement assumé. Rebondissant sur cette actualité, Daniel Riolo est toutefois revenu sur deux choses. Tout d’abord, son annonce dès le mois de mars du transfert de Meunier à Dortmund. Le consultant de RMC avait parfois été raillé pour cette info, y compris par le joueur lui-même, sachant que dans le même temps, l’ancien de Bruges annonçait régulièrement qu’il ne rêvait que d’une chose : prolonger à Paris. Et dans le même temps, Riolo a clairement accusé Meunier de n’avoir pas été réglo avec le PSG, notamment sur la fameuse histoire de son carton jaune synonyme de suspension lors du match retour contre le club de la Ruhr.

« Meunier va à Dortmund ? Mais non ? Bizarre. Quand on l’avait dit en mars, il nous a traité de tous les noms avec Jérome Rothen. Le coup du carton tout ça, il nous a pris pour des idiots un peu quand même », a dénoncé Daniel Riolo, pour qui Thomas Meunier avait l’envie de partir du PSG et oeuvrait depuis longtemps en coulisses pour cela, malgré ses déclarations. Une preuve de plus que le Belge représente un personnage clivant, même pour les supporters parisiens, qui avaient eu beaucoup de mal à lui pardonner certains actes sur les réseaux sociaux, notamment quand il avait « liké » la photo d’un tifo de l’OM.