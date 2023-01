PSG : Messi vs Cristiano Ronaldo le 19 janvier, c'est déjà la folie

Le PSG affrontera le 19 janvier prochain une équipe composée de joueurs de Al-Nassr et de Al-Hilal. L'occasion très certainement de voir Leo Messi et Cristiano Ronaldo réunis sur le même terrain.

Malgré son calendrier déjà chargé, le PSG ira jouer une rencontre amicale en Arabie saoudite le 19 janvier prochain. Les champions de France pourront tester leur cote de popularité au Moyen-Orient et affronter une équipe composée de joueurs d'Al-Nassr et d'Al-Hilal. Cela tombe bien, cette rencontre devrait être la première de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr. Bien évidemment, la possibilité d'aller voir une rencontre de ce type avec Leo Messi et CR7 potentiellement réunis sur le même terrain excite bon nombre de supporters en Arabie saoudite. Ce match, qui se jouera à Riyad, fera à coup sûr une très bonne publicité pour le football saoudien.

Tickets have just gone on sale for PSG's trip to Riyadh to play a combined Al-Nassr/Al-Hilal XI. Game takes place on January 19 and will likely see Ronaldo vs. Messi. 350,000 fans currently queuing to try and get a ticket. PSG will fly in on January 18 and out day after the game. pic.twitter.com/nti2NO8Tjk