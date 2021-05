PSG : Messi triche avec Paris pour gagner plus au Barça ?

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi se rapprocherait de plus en plus du Paris Saint-Germain. C’est du moins ce qu’annoncent certaines rumeurs peut-être lancées par le clan argentin.

Depuis l’élection du président Joan Laporta, qui avait promis de tout faire pour le conserver, Lionel Messi attend toujours l’offre de prolongation du FC Barcelone. Sauf que l’attaquant en fin de contrat commence visiblement à perdre patience. En effet, la cible du Paris Saint-Germain envisagerait sérieusement un départ vers la capitale française. Une option qui ferait le bonheur de son entourage. Mais de son côté, Dominique Sévérac reste prudent même si, contrairement à certains confrères, le journaliste du Parisien estime Lionel Messi serait une excellente recrue pour le PSG.

« Neymar, quand il passe dans le bureau de Leonardo, il demande un milieu de terrain, un latéral droit, mais il semble qu’il avait dit sur ESPN qu’il aimerait bien que Lionel Messi rejoigne le PSG, a rappelé le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe. Si c’était Beckham, je comprendrais la réticence, c’est une star glamour. Mais là, on parle de Messi ! Peut-être le plus grand joueur de l’histoire ! Et on va me dire non ? Que le PSG n’en a pas besoin ? C’est le plus grand joueur, qui est encore exceptionnel, et vous dites non à sa venue au PSG ? C’est impensable… Vous croyez que le PSG n’aurait pas eu besoin de Messi contre City ? »

Messi utilise-t-il le PSG ?

Puis le journaliste a évoqué ses doutes quant aux informations qui circulent sur l’avenir de Lionel Messi. « Il se dit que Barcelone voudrait le prolonger à un tarif pas du tout aussi intéressant que le PSG. Donc pour lui, c’est presque du pain bénit, a deviné le spécialiste. Il peut aller voir le Barça et montrer ce que lui propose le PSG pour obtenir un alignement. Les banques prêteront toujours de l’argent au Barça, c’est comme ça. Et ils ont un portefeuille de joueurs vendables. » Une situation similaire à celle du défenseur central Sergio Ramos, envoyé à Paris pendant qu’il négocie une prolongation avec le Real Madrid.