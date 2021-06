PSG : Domenech s'excite à cause de Benzema

Dans : PSG.

Raymond Domenech n’a pas du tout aimé l’appel du pied de Karim Benzema à Kylian Mbappé pour rejoindre le Real Madrid.

Alors que l’Euro démarre dans quelques jours, le feuilleton Kylian Mbappé n’est pas terminé. Il n’en est peut-être même qu’à ses débuts. Il y a danger pour le PSG. Le buteur l’Équipe de France, en fin de contrat en juin 2022, n’a toujours pas prolongé. Le Real Madrid est très souvent le premier club cité pour l’accueillir. Florentino Pérez est à l’affût depuis plusieurs années. Au cours d’une interview publiée sur l’AFP, Karim Benzema jouait les entremetteurs en ouvrant grand la porte à Kylian Mbappé : « Tous les grands joueurs veulent venir un jour au Real Madrid donc je lui souhaite. On n'a pas beaucoup joué ensemble, mais aux entraînements on se cherche, c'est facile. Un duo au PSG ? Non, que lui vienne au Real, ce serait ça l'idéal. » À peine de retour en Équipe de France, l’attaquant du Real Madrid et Mbappé s’entendent déjà à merveille. Mais pour Raymond Domenech, le timing de cette déclaration n’est vraiment pas bon et risque de fâcher Didier Deschamps.

« Une maladresse sans nom » selon Domenech

« Il prépare l’Euro et il vient de revenir. Avec l’Équipe de France, on parle que de lui et de son adaptation, et lui il nous ramène au Real Madrid. Didier Deschamps doit être comme un fou. Il ne va pas en parler mais c’est complètement remettre des parasites au milieu. C’est pour cela que tous les sélectionneurs veulent toujours que les joueurs sachent où ils vont avant une grande compétition et que tout soit réglé. C’est une pollution permanente, on ne va parler que de ça. On a parlé de Benzema jusqu’à présent et maintenant on va parler de Benzema et Mbappé au Real. Puis, on va attendre que Mbappé lui réponde. Mais on joue l’Euro, je trouve ça d’une maladresse sans nom. Il n’avait qu’une seule chose à répondre : ‘On joue le championnat d’Europe et on aura le temps de parler de ça à un autre moment’. Et personne ne lui en aurait voulu », a regretté l’ancien sélectionneur dans l’Équipe du Soir. Si Didier Deschamps n'a pas apprécié la sortie de Benzema, personne ne risque de le savoir. Ce sont plutôt Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo qui doivent être fâchés...