Barça : Lionel Messi au PSG, Laporta croit au bluff

Dans : Liga.

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n'a toujours pas dévoilé ses intentions. Mais Joan Laporta est convaincu que la star va prolonger et n'ira pas au Paris Saint-Germain.

Le Barça ne sera pas champion d’Espagne cette saison et Lionel Messi pourrait quitter son club de toujours après une année clairement ratée. Tout comme le PSG attend une réponse de Kylian Mbappé, Joan Laporta patiente toujours concernant le choix du joueur argentin, lequel avait exigé l’an passé d’avoir un bon de sortie, ce que Josep Maria Bartomeu lui avait refusé. Prêt à tout pour conserver Lionel Messi, Barcelone a d’abord voulu miser sur le côté affectif, en essayant de faire revenir Neymar. Mais ce dernier a prolongé à Paris, et cet argument s’est écroulé. Ces dernières semaines, c’est la possibilité de faire signer Erling Haaland qui a également été évoqué comme un argument sportif pour prolonger le sextuple Ballon d’Or. Un rêve illusoire dans la mesure où les finances du club catalan sont au-delà du rouge avec un déficit probablement supérieur à 1 milliard d’euros. Pour le Mundo Deportivo, finalement, le président du FC Barcelone ne pense avoir besoin de personne pour parvenir à trouver un accord avec Messi.

La confiance serait en effet très grande au sein du club catalan, où l’on pense que si le PSG est dans l’ombre, c’est bel et bien le Barça qui a un énorme avantage. « Au sein de la direction, ils considèrent que le capitaine est la clé de la voûte du projet malgré le fait qu'en juin, il aura 34 ans. Ses 30 buts en Liga sont le meilleur argument, en plus du fait qu'au niveau du marketing et du sponsoring, Leo Messi est toujours le joueur le plus rentable (...) Le club considère que Messi est plus enclin à rester qu'à partir. Il y a une confiance totale dans son engagement envers le club. Du côté de Barcelone on considère que ce serait une surprise si le joueur argentin décidait de ne pas renouveler son contrat, étant donné qu'aujourd'hui ils travaillent en interne avec Messi dans un scénario l’incluant dans l’équipe », explique Sergi Solé, rédacteur en chef de Mundo Deportivo, qui voit le Paris Saint-Germain comme une menace un peu fantôme dans le dossier Lionel Messi.