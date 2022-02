PSG : Messi sort du silence et livre son verdict

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Très discret cette semaine avant, pendant et après le match face au Real Madrid, Lionel Messi n’a pas caché sa déception de ne pas avoir été au rendez-vous du match de Ligue des Champions.

S’il n’a pas livré une prestation catastrophique, l’Argentin n’a pesé sur le match comme il l’aurait voulu, et a surtout manqué un pénalty qui pourrait peser au match retour. Cette prestation est malheureusement dans la lignée de ses précédentes apparitions, avec toujours un mal fou à retrouver son crochet dévastateur, sa capacité d’enchainer et de semer les défenses adverses avec sa conduite de balle. C’est la même chose en Ligue 1, où l’attaquant du PSG peine à faire de grosses différences, preuve selon lui que notre championnat n’est pas une « Farmers League » comme parfois dénoncé en Angleterre ou en Espagne.

La Ligue 1 a gagné le respect de Messi

« Ce championnat a beaucoup progressé ces dernières années. Le PSG y a beaucoup contribué. Le club a sensiblement augmenté la visibilité de la Ligue 1 dans le monde. Aujourd’hui, c'est un championnat très compétitif, où n'importe quelle équipe est capable de te battre et de te faire mal. Je vois le championnat de France comme une compétition de plus en plus équilibrée, comme le football d’une manière générale. Aujourd’hui, dans ce sport, il est devenu de plus en plus difficile de gagner tous les matchs », a livré Lionel Messi, qui se souvient toutefois qu’il n’y a pas si longtemps, le grand Barça remportait beaucoup de rencontres sur un score très large. Aujourd’hui, le PSG est certes largement en tête en Ligue 1, mais il est souvent accroché, et fait la différence dans les fins de rencontre.

Une bonne chose pour avoir le rythme de la Ligue des Champions, et enfin aller chercher le Graal, l’objectif de tout un club et de l’Argentin bien évidement. « C'est compliqué de gagner la Ligue des champions. Compliqué, parce que c'est une compétition qui rassemble les meilleures équipes, et où le moindre détail, la moindre erreur peut vous éliminer. Je crois que nous avons une équipe qui peut essayer de la gagner. Nous sommes excités à cette idée et nous espérons vraiment y arriver, mais nous devons prendre les choses tranquillement. Je le répète, il est difficile de gagner la Ligue des champions. Ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui la remporte et il faut vraiment se concentrer sur tous les détails, en pensant à être l’équipe la plus forte possible », a livré l’attaquant du PSG, qui espère bien être ce détail capable de faire la différence en faveur du club parisien cette saison.