PSG : Messi, son meilleur ami est toujours sur le terrain

Par Guillaume Conte

Dans une version plus « passeur » que « finisseur », Lionel Messi brille de mille feux au PSG en début de saison. Le public du Parc des Princes se régale et n’en perd pas une miette.

Dans un match à domicile du PSG face à Brest, Lionel Messi a affiché un tel niveau qu’il a pu susciter l’admiration avec sa simple passe décisive pour Neymar, d’une subtilité dont il a le secret. Cette réussite de l’Argentin, sa faculté à porter le danger et à faire le bon geste, c’est bien évidemment ce que recherchait le PSG dès sa première saison au club. Il aura fallu attendre, mais cela vaut le coup. Avant la rencontre face à Brest, Christophe Galtier a avoué qu’il s’était posé la question de faire souffler l’Argentin, mais avait tout simplement décidé que ce n’était pas nécessaire. Il faut dire que le septuple Ballon d’Or retrouve actuellement toute sa vivacité, même si son jeu a forcément changé en raison de son âge et des joueurs qui l’entourent. En tout cas, le public en a pour son argent, et cela tombe bien, même les anciens professionnels devenus consultent avouent qu’ils seraient prêts à payer pour le voir jouer.

Avec Messi, tout le monde se régale

C’est le cas de Fabrice Pancrate, ancien attaquant du PSG qui a reconnu dans les colonnes du Parisien qu’il était totalement sous le charme du numéro 30 des champions de France. « Je ne dirais pas qu’on a retrouvé Messi parce qu’en fait on ne l’avait pas perdu. Il était dans une phase d’adaptation, après 20 ans dans le même club. C’était juste une question de temps, de patience, de déclic. Donc, pour moi, ce qu’il fait aujourd’hui c’est du Messi, c’est tout naturel. Certes, il ne marque pas trop, mais quand vous voyez l’impact qu’il a sur le jeu, sa vista, les passes improbables qu’il trouve… Mais quel plaisir de le voir jouer en vrai ! Dès qu’il a le ballon, c’est un régal. Il n’a pas de déchet. Lui, le ballon c’est son ami. C’est incroyable. Même moi qui suis amoureux du football, je disais à mes amis : oui, j’avoue, je paierais pour le voir jouer. Tout le monde pensait que Paris l’avait juste pris pour son nom, qu’il était sur la fin. Mais non. Si Messi a relevé ce challenge-là, c’est qu’il s’en sentait capable », a souligné Fabrice Pancarte, qui ne fait pas partie de ceux qui ont douté de Lionel Messi après sa première saison décevante au PSG.