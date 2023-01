PSG : Messi prolongé, Mbappé agacé !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

De retour à Paris après avoir remporté la Coupe du Monde 2022, Lionel Messi est bien parti pour prolonger au PSG. Mais cette décision provoque quelques réticences, et pourrait déplaire à un certain Kylian Mbappé pour des raisons précises.

Arrivé au sein du club de la capitale française durant l’été 2021, Leo Messi se sent enfin comme chez lui au PSG. Auteur d’une très bonne première partie de saison, avec 12 buts et 14 passes décisives en 19 matchs, l’Argentin a retrouvé son meilleur niveau cette saison. Revenue tout sourire du Qatar avec la Coupe du Monde en poche, la star de 35 ans va maintenant aborder la suite de la saison du PSG avec beaucoup d’envie, et notamment pour la Ligue des Champions. Une compétition que La Pulga espère bien regagner loin du Barça. Et le PSG est le meilleur endroit pour cela.

C’est donc pour cette raison que Messi envisage de signer une prolongation de contrat avec Paris. Alors que son bail actuel court jusqu’en juin prochain, Messi pourrait parapher un nouveau bail au cours des prochaines semaines, vu que quelques détails restent à régler pour sortir le stylo et signer un contrat d’une ou deux saisons supplémentaires. Un deal qui paraît logique, malgré quelques interrogations.

Messi sera-t-il à son meilleur niveau après la Coupe du Monde ?

Le retour de Leo Messi au Centre d'entraînement ! 🎥✨ pic.twitter.com/Dsgn1dykvC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2023

La première question repose sur le futur niveau de Messi. Si La Pulga vient de remporter la Coupe du Monde avec son pays en étant élu meilleur joueur devant Mbappé, rien ne dit que Messi va garder un jeu flamboyant sur les saisons à venir. C’est donc pour cette raison que le PSG pourrait prendre le temps de réfléchir avant d’offrir un contrat en or assorti d’un salaire annuel de 40 millions d’euros à l’Argentin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

D’autant plus que le PSG est en position de force dans ce dossier, même si Messi est libre de signer où il veut et que son nom circule à l'Inter Miami ou au Barça. Paris peut réellement s'offrir le luxe d'attendre de voir quel sera le vrai niveau de Messi dans les matchs couperets de Coupe d'Europe après le Mondial où il a beaucoup donné, physiquement et mentalement.

Messi prolongé, un problème pour Mbappé

La MNM en 2022 :



MESSI :

⚽️ 35 buts

🎯 30 passes d.



NEYMAR :

⚽️ 32 buts

🎯 31 passes d.



MBAPPÉ :

⚽️ 56 buts

🎯 17 passes d.



Le meilleur trio d'Europe. 🔥❤️💙 pic.twitter.com/AKa8cuws2J — Actu Foot (@ActuFoot_) December 29, 2022

Ensuite se pose la question Mbappé. Prolongé par le PSG l’été dernier alors qu’il aurait pu rejoindre le Real Madrid, l’attaquant français est la figure centrale du projet francilien pour les années à venir. Sauf que la possible prolongation de Messi pourrait avoir des conséquences négatives pour le vice-champion du monde. Tout simplement parce que Mbappé aurait besoin d’un buteur de classe mondiale à ses côtés pour exploiter tout son potentiel au Parc des Princes. Mais avec Neymar et Messi, le PSG ne pourra pas se permettre le luxe de recruter une autre star offensive, et encore moins de faire jouer tout ce beau monde ensemble.

Ce qui pourrait poser des problèmes au PSG, selon Eurosport. « Renouveler le bail de l'Argentin, c'est la garantie pour le PSG d'avoir les deux meilleurs joueurs du dernier Mondial encore associés en attaque. Mais ce n'est pas forcément placer celui qui incarne son présent et son avenir dans les conditions que son statut implique », peut-on lire sur le site sportif, qui laisse entendre que l'attaquant français n'est pas forcément chaud à l'idée de conserver un système offensif articulé de la même façon que cette saison. Un débat tactique qui n'est pas anodin pour Mbappé, qui a déjà fait savoir par le passé qu'il n'appréciait pas d'évoluer sans un avent-centre à ses côtés. Pas sûr que Nasser Al-Khelaïfi écoute ces conseils, sachant que le PSG a la possibilité de garder celui qui est désormais souvent considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du foot de son effectif au moins jusqu’en 2024, et ça, ça n’a pas de prix pour les Qataris.