Rayan Cherki au PSG, Lyon craint l'attaque fatale

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Cet hiver, Luis Campos a surpris tout le monde en se positionnant sur le Lyonnais Rayan Cherki en fin de mercato. Le conseiller sportif du PSG n'avait pas convaincu l'OL mais il n'en démord pas. Il peaufine déjà sa nouvelle offre pour l'été prochain.

En 2023, le PSG est décidé à recruter Milan Skriniar et...Rayan Cherki. Le jeune milieu lyonnais de 19 ans est très talentueux, au point de rendre fou Luis Campos. Le conseiller sportif du club parisien s'est mis en tête de l'arracher à l'OL le plus tôt possible. Cet hiver, il avait tenté une première offensive dans la dernière semaine du mercato. Une tentative trop tardive pour les Lyonnais et leur président Jean-Michel Aulas, lequel avait jugé Cherki intransférable. « Rayan est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet, le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi mais l’avoir avec nous est bien plus important que tout ! », avait tweeté le président lyonnais. Des mots qui ne pèseront pas lourd si le PSG se montre suffisamment convaincant à l'avenir.

Le PSG craint Newcastle pour Cherki

C'est en tout cas ce que pense Luis Campos. Le Portugais n'est pas décidé à lâcher l'affaire et prépare une nouvelle offre pour l'été prochain, selon les informations de l'Equipe. « Luis Campos réfléchit désormais à la meilleure approche et au meilleur montage pour convaincre l’Olympique Lyonnais », écrit le journaliste Loic Tanzi. Campos va donc entamer une opération séduction auprès de la direction lyonnaise et sans doute augmenter son offre, laquelle était de 20 millions d'euros bonus compris l'hiver dernier.

Le PSG espère obtenir le transfert de Rayan Cherki cet été



Le PSG n'a pas réussi à faire venir Rayan Cherki, le Lyonnais de 19 ans, cet hiver. Mais Luis Campos est loin d'avoir abandonné et espère arriver à ses fins cet été https://t.co/bnDp5pP2zH pic.twitter.com/XfZUxzOCgb — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 1, 2023

Malgré la menace du fair-play financier, les Parisiens devront être solides financièrement car ils ont des adversaires sérieux sur le dossier. Les clubs anglais sont séduits par le profil de Rayan Cherki et plus particulièrement Newcastle. Le 5e de Premier League, sous pavillon saoudien depuis 2021, veut un nouveau jeune talent pour un effectif tourné vers l'avenir. Cela avait déjà été visible dans les recrutements d'Anthony Gordon (22 ans), Alexander Isak (23 ans) ou encore Sven Botman (23 ans). Le PSG devra vite agir pour Cherki car Newcastle « a pris des premiers contacts cet hiver, sans aller plus loin dans la démarche », selon l'Equipe. Au vu de la puissance de leur actionnaire principal, les Magpies risquent fort d'ennuyer le PSG cet été s'ils passent à l'action pour Cherki, même si ce dernier semble ne pas réellement être tenté d'un départ vers le Nord de l'Angleterre.