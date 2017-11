PSG : Messi le reconnaît, Neymar et le PSG écrasent l'Europe

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

En démonstration face au Celtic Glasgow (7-1) mercredi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a encore envoyé un message fort à l’Europe.

Il faudra effectivement compter sur le club francilien, nouveau détenteur du record du nombre de buts inscrits en phase de poules (24), alors qu’il reste encore une journée à disputer. Autant dire que la forme des Parisiens n’a échappé à personne, pas même à Lionel Messi. Après avoir reçu son quatrième Soulier d’Or, l’attaquant du FC Barcelone a accordé un entretien à Marca dans lequel il place le PSG et Manchester City au-dessus du lot.

« Manchester City est l'une des équipes les plus fortes en ce moment avec le PSG. Pour le moment, ce sont les deux équipes qui se montrées les plus solides, a estimé l’Argentin. Je n'écarte jamais le Real Madrid, pour ce qu'il représente et pour son expérience, et même si le club n'a pas les résultats que tout le monde attend en ce moment. Je suis certain que le Real se battra pour tous les titres, comme il le fait chaque année. Le Bayern Munich aussi. C'est une autre grande équipe qui sera également là à la fin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Manchester City et le PSG sont les meilleurs. » Si Messi le dit...