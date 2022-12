PSG : Messi et Mbappé, rendez-vous dans le vestiaire !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé et Lionel Messi vont bientôt se retrouver au Paris Saint-Germain. Après les célébrations un peu trop exubérantes en Argentine, les deux stars pourraient avoir une explication.

Le PSG peut se féliciter d’avoir vu ses deux stars s’affronter lors de la finale du Mondial 2022 au Qatar, mais nul doute que Nasser Al-Khelaifi aurait aimé que du côté argentin on soit moins provocateur et agressif. Car en s’en prenant sans cesse à Kylian Mbappé, parfois sous le regard d’un Lionel Messi très passif, Emiliano Martinez a provoqué un gros malaise au moment même où le septuple Ballon d’Or a donné son accord afin de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Car lorsque Leo Messi va revenir en France à une date qui n’est pas encore officielle, il va devoir croiser le regard de Kylian Mbappé, lequel a évidemment bien vu quelques scènes des « festivités » en Argentine et le fait que son coéquipier parisien n’a rien fait pour les calmer. Alors, comment le PSG va devoir gérer cela. Et bien bon courage lance un consultant de RMC.

Messi et Mbappé, deux amis au PSG ?

Dans l’After, Stephen Brun a fait part de ses doutes concernant le possible mea culpa de Lionel Messi à destination de Kylian Mbappé. Non pas que le champion du monde argentin refuse de s’excuser au nom de ses coéquipiers, mais juste parce qu’il n’est pas du genre à avoir ce genre de dialogue dans un vestiaire. « Si je me mets dans la peau de Kylian Mbappé, qui vient d’avoir 24 ans et de vivre une terrible désillusion, en plus en voyant les mauvaises célébrations. Est-ce qu’il va s’asseoir à côté de Lionel Messi et lui dire : « Lionel, j’aimerai avoir des explications sur ce que vous avez fait en Argentine ? ». Est-ce qu’il va être capable de le faire ou mettre ça de côté et réussir à passer à autre chose. Moi, j’aimerai qu’il lui demande des explications, pas pour s’embrouiller, mais pour comprendre pourquoi Martinez a fait ça, pourquoi lui était à côté et n’a pas calmé le jeu. Lionel Messi devra lui donner des réponses. Mais j’ai du mal à voir Messi avoir une vraie explication avec des gens, dont je ne suis pas certain qu’il y aura un énorme dialogue entre les deux sur ce sujet, comme je ne suis pas sûr non plus qu’il y ait déjà eu énorme dialogue entre Mbappé et Messi depuis qu’il est arrivé au PSG. Lionel Messi me paraît un peu à part, j’ai l’impression qu’il est dans un monde parallèle. Cela n’empêchera pas que les deux cohabitent au Paris Saint-Germain je n’ai aucun doute », explique Stephen Brun, qui a cependant une autre inquiète à Paris, c’est au sujet de Neymar.

Si la star brésilienne du PSG a fait son retour cette semaine, personne ne sait réellement comment Neymar arrive mentalement après la brutale élimination du Brésil lors d'un Mondial 2022 dont le numéro 10 de la Seleçao avait fait sa priorité absolue. Et justement, tandis que Lionel Messi et Kylian Mbappé peuvent tout de même positiver, Neymar va, lui, devoir accepter de revenir dans l'ombre des deux vedettes de la Coupe du Monde. « Le seul garçon qui peut poser un énorme problème dans le vestiaire, c’est Neymar. Il arrive dans un vestiaire où désormais il est le troisième larron, car il y a Mbappé qui a été fantastique lors de la Coupe du Monde malgré la défaite en finale et Lionel Messi qui est champion du monde avec l’Argentine. Neymar revient et c’est la troisième roue (sic) du carrosse parisien. Il n’a pas intérêt à vouloir faire le fanfaron ou être jaloux », prévient Stephen Brun, qui n'est pas convaincu que Ney puisse aussi facilement que cela faire profil bas. On aura probablement rapidement la réponse tant les matchs vont s'enchaîner pour le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier n'ayant pas besoin de joueurs ayant d'éventuels états d'âme.