PSG : Messi et des titres, Xavi et le Barça annoncent la couleur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En très bonne forme en ce début de saison, Lionel Messi est peut-être parti pour vivre une très belle saison avec le Paris Saint-Germain.

C’est ce que le club de la capitale espère et aussi ce qu’il est en droit d’attendre après un premier exercice très décevant. L’Argentin a promis qu’il allait trouver ses marques et montrer son vrai niveau, et il possède la confiance de ses dirigeants et de son entraîneur pour cela. Tout se présente bien pour le PSG et c’est à ce moment-là que le FC Barcelone intervient. Le club catalan a décidé de faire un gros forcing en plein mercato pour expliquer à quel point il tenait à Lionel Messi, et qu’il fallait absolument que l’histoire se poursuive. Un an après avoir refusé toute idée de prolongation et l’avoir poussé dans les bras de son ennemi parisien, la pilule est un peu grosse à avaler.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Cela n’a pas empêché Joan Laporta de sortir ses plus beaux violons en expliquant que son contrat au PSG n’était qu’une petite parenthèse dans l’histoire d’amour entre Lionel Messi et le FC Barcelone. Des propos qui ont fait réagir, dans les deux villes mais aussi partout en Europe, où la facilité avec laquelle le club catalan parle du retour d’un joueur sous contrat avec le Paris SG interpelle.

Messi au Barça, si Laporta le dit

Messi au PSG, le Barça surprend tout le monde https://t.co/1hWsftyR1c — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2022

Interrogé sur la Cope, Xavi a décidé de passer la deuxième couche, confirmant le désir du Barça de rapatrier celui qui a longtemps été son coéquipier. « Cela n’a aucun sens de parler du retour de Messi en ce moment même. Il est sous contrat avec le PSG donc c’est impossible. Nous verrons cela à l’avenir. Mais le président Laporta a déjà dit qu’il espérait que ce ne soit pas la fin de l’histoire de Messi avec le Barça », a glissé l’entraineur barcelonais, qui a été gâté par son président au niveau du marché des transferts, surtout qu’un défenseur central de premier plan devrait arriver dans les prochains jours. De quoi lui permettre de réaliser son rêve de remporter des titres avec le FC Barcelone, comme ses modèles Pep Guardiola et Johan Cruyff.